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6 июля, 14:23
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Калмыцкий хирург Арслан Мушараев - герой рубрики федерального профессионального врачебного издания «Медицинская газета»

Калмыцкий хирург Арслан Мушараев - герой рубрики федерального профессионального врачебного издания «Медицинская газета»

В интервью рассказ добровольца волонтёрского сообщества «Друзья медицины Донбасса», мобилизованного в зону проведения СВО, заместителя главного врача республиканского онкодиспансера, многодетного отца, о чувствах долга и патриотизма, совместной работе московской и питерской школ хирургии у операционного мирного стола и «под грохот кононады», новых навыках в военно-полевой медицине и новых друзьях. А ещё о вере в то, что мысли и слова материализуются и «небеса слышат».

Арслан Мушараев: «…Хирурги вообще очень решительные люди. У нас порой нет времени на долгие раздумья, буквально ни минуты лишней…Насчёт ответственности перед семьей: я, например, считаю, что должен своим детям не на словах объяснять про патриотизм, а на деле. Воспитывать в сыновьях мужские качества можно только личным примером….Только не приписывайте мне, пожалуйста, излишний героизм.»

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