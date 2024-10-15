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17 октября, 13:03
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Ветерану СВО Мергену Манджиеву вручили трость «Робин».

Ветерану СВО Мергену Манджиеву вручили трость «Робин».

Умный помощник повышает безопасность и комфорт в повседневной жизни. Боец с марта 2022 года служил в зоне спецоперации корректировщиком артиллерийского огня, обеспечивая точность и своевременность ударов. Во время службы получил осколочное ранение глаз и множество контузий.

В прошлом году Мерген вернулся домой и вместе с супругой развивает фермерское хозяйство – сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества».

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

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