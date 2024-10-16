Лотосовую ступу торжественно освятят в Уманцево

В это воскресенье в селе Уманцево Сарпинского района состоится открытие отреставрированной Лотосовой ступы.

Этот прекрасный культовый объект связан с именем калмыцкого священнослужителя Бааза Бакши Менкеджуевым. Бааза Бакши - Хамбо-лама, буддийский практик, паломник, религиозный деятель. Всю жизнь он посвятил служению Трём Драгоценностям во благо всех живых существ.

133 года назад он совершил из калмыцких степей паломничество в Тибет, где встретился с Далай-ламой. Духовный лидер буддистов даровал калмыцкому монаху почетное звание Хамбо –ламы.

Вернувшись на родину из долгого путешествия, Хамбо-лама написал книгу «Сказание о хождении малодербетовского Бааза Багши в Тибетскую страну». Она вызвала огромный интерес в научной среде. Профессор А.М Позднеев опубликовал книгу с переводом и комментариями. Факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета посвятил это издание XI международному съезду ориенталистов в Париже.