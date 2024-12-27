Ветеранов и журналистов региональных СМИ – с Днем российской печати поздравила председатель правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева

«Сегодня праздник объединяет всех, кто оперативно, творчески доносит до жителей достоверную информацию, помогает формировать общественное мнение и участвует в информационной политике республики.

Корреспонденты печатных и электронных СМИ Калмыкии создают многоплановую информационную картину повседневной жизни республики, способствуют продвижению позитивного имиджа нашего региона.

Российские газеты и журналы всегда вносили большой вклад в сохранение в обществе нравственных традиционных ценностей, воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, и именно они адресуют журналистскому сообществу особый запрос на усиление этой важной и нужной работы с использованием современных трендов в медиапространстве.

Особые слова благодарности – ветеранам журналистики и печатного дела, тем, кто стоял у истоков и внёс весомую лепту в развитие этой отрасли», говорится в поздравлении Гиляны Босхомджиевой.