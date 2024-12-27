В Калмыкии с 1 января 2025 года изменился порядок выплат по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы

Надбавка в размере 1200 руб. по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы начисляется автоматически без заявлений и подтверждений сведений, кто ухаживает за пенсионером. Она будет ежегодно индексироваться в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. Если у гражданина две пенсии, то надбавку назначат к одной из них.

Для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, действующие выплаты по уходу сохранятся до завершения текущих периодов.

Надбавка в 1200 руб. инвалидам с детства I группы без ухода за ним будет осуществляться в беззаявительном порядке и индексироваться вместе с пенсией.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей продолжат получать родители и опекуны, ухаживающие за инвалидами с детства I группы.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия