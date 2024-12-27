В этом году на доноров крови и ее компонентов распространены права и обязанности добровольцев.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря 2024 года утвердил закон, согласно которому на доноров крови и ее компонентов распространены права и обязанности добровольцев.

Корректировки позволяют донорам получать компенсацию расходов на проезд и питание, поощрение и награждение за свою деятельность, дополнительные баллы при поступлении в вузы и другие льготы.

Новый закон предусматривает меры поддержки и для студентов – выходной день по аналогии с работающими донорами, также в день связанного с этой процедурой медосмотра. Помимо этого, одна из статей федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» дополнена тем, что сдавшие кровь обучающиеся получают гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ. Ранее таким правом обладали только работники и военнослужащие.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования, 28 декабря, за исключением пунктов, касающихся студентов. Эти изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.