Верующие Калмыкии могут прикоснуться к мощам Матроны Московской

Ковчег доставили в храм Святого Цесаревича Алексея г.Городовиковска. Святыня будет пребывать там до 25 ноября. Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения.



Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами. При жизни она давала исцеление, мудрый совет в делах, касающихся личной жизни, учебы, работы, финансовых проблем. Святая не просто помогает, она укрепляет веру в бога.