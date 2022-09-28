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22 ноября, 09:32
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Верующие Калмыкии могут прикоснуться к мощам Матроны Московской

Верующие Калмыкии могут прикоснуться к мощам Матроны Московской
Ковчег доставили в храм Святого Цесаревича Алексея г.Городовиковска. Святыня будет пребывать там до 25 ноября. Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения.

Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами. При жизни она давала исцеление, мудрый совет в делах, касающихся личной жизни, учебы, работы, финансовых проблем. Святая не просто помогает, она укрепляет веру в бога.
 
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