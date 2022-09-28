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22 ноября, 10:02
Новости

"Своих не бросаем"

"Своих не бросаем"

В Ики-Бурульском районе стартует акция, направленная на помощь военнослужащим и их семьям. Как отмечают организаторы, земляки могут помочь продуктами питания, предметами личной гигиены, денежными средствами и принести в комплексный центр социального обслуживания населения.

Помогают военнослужащим и в других районах республики. Так, на днях, жители села Вознесеновка Целинного РМО передали гуманитарную помощь в народный фронт.

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