"Своих не бросаем"

В Ики-Бурульском районе стартует акция, направленная на помощь военнослужащим и их семьям. Как отмечают организаторы, земляки могут помочь продуктами питания, предметами личной гигиены, денежными средствами и принести в комплексный центр социального обслуживания населения.



Помогают военнослужащим и в других районах республики. Так, на днях, жители села Вознесеновка Целинного РМО передали гуманитарную помощь в народный фронт.