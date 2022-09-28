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22 ноября, 09:04
Новости

Постановку заслуженного деятеля искусств Калмыкии Бориса Манджиева "Янтарные бусы" сегодня покажут на сцене Московского академического театра имени Маяковского

Постановку заслуженного деятеля искусств Калмыкии Бориса Манджиева "Янтарные бусы" сегодня покажут на сцене Московского академического театра имени Маяковского

В рамках проекта "Уроки режиссуры" представят артисты Национального музыкально-драматического театра Тывы им. Кок-оола. Музыкальная драма поставлена по пьесе Саяны Ондур. Легенда повествует о влюбленных Алдаре и Алдын.

История разворачивается на фоне событий древнескифского времени. Любовь молодых людей проходит испытания войной и предательством, разлукой и долгом.

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