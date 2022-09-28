22 ноября, 09:04
Постановку заслуженного деятеля искусств Калмыкии Бориса Манджиева "Янтарные бусы" сегодня покажут на сцене Московского академического театра имени Маяковского
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В рамках проекта "Уроки режиссуры" представят артисты Национального музыкально-драматического театра Тывы им. Кок-оола. Музыкальная драма поставлена по пьесе Саяны Ондур. Легенда повествует о влюбленных Алдаре и Алдын.
В рамках проекта "Уроки режиссуры" представят артисты Национального музыкально-драматического театра Тывы им. Кок-оола. Музыкальная драма поставлена по пьесе Саяны Ондур. Легенда повествует о влюбленных Алдаре и Алдын.
История разворачивается на фоне событий древнескифского времени. Любовь молодых людей проходит испытания войной и предательством, разлукой и долгом.