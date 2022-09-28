Постановку заслуженного деятеля искусств Калмыкии Бориса Манджиева "Янтарные бусы" сегодня покажут на сцене Московского академического театра имени Маяковского

В рамках проекта "Уроки режиссуры" представят артисты Национального музыкально-драматического театра Тывы им. Кок-оола. Музыкальная драма поставлена по пьесе Саяны Ондур. Легенда повествует о влюбленных Алдаре и Алдын.



История разворачивается на фоне событий древнескифского времени. Любовь молодых людей проходит испытания войной и предательством, разлукой и долгом.