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15 июня, 10:12
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Верблюды из Калмыкии отлично обживаются в Мариупольском зоопарке

Верблюды из Калмыкии отлично обживаются в Мариупольском зоопарке

Как пишут в соцсетях жители этого региона, общение с животными дает заряд бодрости, поднимает настроение. За что благодарны братскому народу Калмыкии и лично главе республики. ЛАЙФ дрессировщицы

Напомним, обитателей степи доставили в ДНР по поручению Бату Хасикова еще в апреле, после того как местный зоопарк подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, и большая часть животных погибла.

Видео: Зоопарк Мариуполя

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