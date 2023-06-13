Верблюды из Калмыкии отлично обживаются в Мариупольском зоопарке

Как пишут в соцсетях жители этого региона, общение с животными дает заряд бодрости, поднимает настроение. За что благодарны братскому народу Калмыкии и лично главе республики. ЛАЙФ дрессировщицы

Напомним, обитателей степи доставили в ДНР по поручению Бату Хасикова еще в апреле, после того как местный зоопарк подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, и большая часть животных погибла.

Видео: Зоопарк Мариуполя