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15 июня, 10:39
Новости

Сегодня в республиканской инфекционной больнице в честь основателя и первого главного врача Кермен Цереновой состоится открытие мемориальной доски

Сегодня в республиканской инфекционной больнице в честь основателя и первого главного врача Кермен Цереновой состоится открытие мемориальной доски
Ее вклад в становление и развитие учреждения неоценим. В торжественной церемонии примут участие ее коллеги - медицинские работники и благодарные пациенты. Она также известна как разработчик специальной методики, с помощью которой было достигнуто повышение показателей рождаемости. Сегодняшнее событие - дань уважения замечательному доктору.
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