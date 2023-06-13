Сегодня в республиканской инфекционной больнице в честь основателя и первого главного врача Кермен Цереновой состоится открытие мемориальной доски

Ее вклад в становление и развитие учреждения неоценим. В торжественной церемонии примут участие ее коллеги - медицинские работники и благодарные пациенты. Она также известна как разработчик специальной методики, с помощью которой было достигнуто повышение показателей рождаемости. Сегодняшнее событие - дань уважения замечательному доктору.