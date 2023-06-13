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15 июня, 09:59
Новости

«Мастерская вдохновения»

«Мастерская вдохновения»

Сувенирная продукция Марии Эльдеровой и Василия Быхалова экспонируется в одном из залов Нацмузея им.Пальмова. Творения мастеров известны далеко за пределами страны. В рамках данной выставки – проводятся и мастер – классы. Одно из занятий было посвящено изготовлению карандашницы из спичек. Сообщается в телеграмм-канале музея.

Для многих спичка – это всего лишь необходимый в быту предмет. Но, оказывается, из нее строят макеты домов, посуду и подставки для карандашей и многое другое.

Фото: Музей Пальмова

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