«Мастерская вдохновения»

Сувенирная продукция Марии Эльдеровой и Василия Быхалова экспонируется в одном из залов Нацмузея им.Пальмова. Творения мастеров известны далеко за пределами страны. В рамках данной выставки – проводятся и мастер – классы. Одно из занятий было посвящено изготовлению карандашницы из спичек. Сообщается в телеграмм-канале музея.

Для многих спичка – это всего лишь необходимый в быту предмет. Но, оказывается, из нее строят макеты домов, посуду и подставки для карандашей и многое другое.

Фото: Музей Пальмова