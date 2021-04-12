В селе Троицкое совсем скоро откроет двери новая школа на 528 мест

Работы выполнены почти на 90%. Там с рабочим визитом побывал министр образования и науки региона Эрдни Баринов. Он также оценил работу детского сада «Алтн Булг» и посетил недавно отремонтированный лагерь «Сайгачонок».

В период летней оздоровительной кампании здесь планируется принять около 240 школьников республики. Следующим пунктом мониторинга стала Целинная СОШ имени Эрендженова, в которой уже летом начнётся капитальный ремонт спортивного зала.