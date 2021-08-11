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11 октября, 12:06
НовостиЭкономика

Вебинар от Министерства экономики Калмыкии состоится сегодня

Вебинар от Министерства экономики Калмыкии состоится сегодня

Будут обсуждены юридические аспекты при организации социального предприятия. Как сообщают в министерстве экономики и торговли Калмыкии все желающие могут присоединиться к онлайн-форуму. Это даст участникам новые базовые знания и комплекс практических инструментов в этом направлении.

Тут же получить ответы на следующие вопросы - что включает законодательство о малом и среднем бизнесе? Что говорит закон о некоммерческих организациях и о социальном предпринимательстве? Что необходимо для получения такого статуса? Каковы особенности трудоустройства на такие предприятия?

Консультации дадут сертифицированные бизнес-тренеры. А 13 октября состоится вебинар по маркетингу в интернете и продвижению аккаунта в соцсетях.

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