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11 октября, 11:26
НовостиЗдравоохранение

Городская поликлиника выдала 120-тысячный электронный больничный

Городская поликлиника выдала 120-тысячный электронный больничный

На данный момент Калмыкия готовится к полному переходу на новый формат. Работодателям необходимо обеспечить прием и оплату листка нетрудоспособности, проинформировать сотрудников о нововведении. А больницы и поликлиники должны будут вернуть в региональное отделение Фонда соцстрахования остатки бумажных бланков. Тем учреждениям, которые еще не освоили систему, требуется оперативно установить соответствующую программу и заказать электронные цифровые подписи.

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