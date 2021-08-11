Городская поликлиника выдала 120-тысячный электронный больничный

На данный момент Калмыкия готовится к полному переходу на новый формат. Работодателям необходимо обеспечить прием и оплату листка нетрудоспособности, проинформировать сотрудников о нововведении. А больницы и поликлиники должны будут вернуть в региональное отделение Фонда соцстрахования остатки бумажных бланков. Тем учреждениям, которые еще не освоили систему, требуется оперативно установить соответствующую программу и заказать электронные цифровые подписи.