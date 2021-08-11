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11 октября, 12:09
НовостиМолодёжная политика

В Севастополе завершился Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания регионов Юга и Северного Кавказа

В Севастополе завершился Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания регионов Юга и Северного Кавказа

Это уникальная коммуникативная площадка, которая позволит усовершенствовать систему патриотического воспитания в стране, посредством повышения профессионального уровня компетенций специалистов и менеджеров, лидеров НКО и общественных объединений. В форуме приняли участие сотрудники Республиканского центра молодежи, отделения Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы», студенты Калмыцкого государственного университета, а также члены страйкбольного клуба «Ворон».

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