В Севастополе завершился Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания регионов Юга и Северного Кавказа

Это уникальная коммуникативная площадка, которая позволит усовершенствовать систему патриотического воспитания в стране, посредством повышения профессионального уровня компетенций специалистов и менеджеров, лидеров НКО и общественных объединений. В форуме приняли участие сотрудники Республиканского центра молодежи, отделения Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы», студенты Калмыцкого государственного университета, а также члены страйкбольного клуба «Ворон».