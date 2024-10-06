В Цаган Амане на Волге прошел открытый чемпионат Юстинского района по ловле рыбы донной удочкой с берега.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
В нем приняли участие рыбаки из Калмыкии, Самары, Астраханской области, Дагестана, Чеченской Республики и Республики Беларусь.
В соответствии с Положением о соревнованиях, организаторы представили многочисленные дипломы и призы.
Первое место у А. Буева - рыбака из Чеченской республики, второе и третье у рыбаков Калмыкии. Крупного леща весом более двух килограмм повезло поймать Р. Кушалиеву из Дагестана. Не отставали от мужчин в ловле рыбы азартные рыбачки.
Завершился чемпионат в рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология» уборкой прибрежной территории.
Организаторы соревнований выразили благодарность всем спонсорам чемпионата, а также главе Юстинского РМО Геннадию Очирову.