В Цаган Амане на Волге прошел открытый чемпионат Юстинского района по ловле рыбы донной удочкой с берега.

В нем приняли участие рыбаки из Калмыкии, Самары, Астраханской области, Дагестана, Чеченской Республики и Республики Беларусь.

В соответствии с Положением о соревнованиях, организаторы представили многочисленные дипломы и призы.

Первое место у А. Буева - рыбака из Чеченской республики, второе и третье у рыбаков Калмыкии. Крупного леща весом более двух килограмм повезло поймать Р. Кушалиеву из Дагестана. Не отставали от мужчин в ловле рыбы азартные рыбачки.

Завершился чемпионат в рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология» уборкой прибрежной территории.

Организаторы соревнований выразили благодарность всем спонсорам чемпионата, а также главе Юстинского РМО Геннадию Очирову.