Вчера в Элисте прошло традиционное взвешивание бойцов-участников фестиваля боевых искусств.

Герои предстоящего турнира сверили стрелки на весах перед зрелищным поединком. Взгляды, полные решимости, пересеклись на «Face to face».

Перед боем Бату Хасиков решил поддержать спортсменов, чтобы они оправдали надежды наставников и болельщиков.

Ранее состоялся брифинг с участием калмыцкого боксера Чингиза Натырова и его оппонента – спортсмена из Китая Джао Юн. Уже сегодня они столкнутся в главном бою «Кубка Лотоса».