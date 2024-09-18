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20 сентября, 10:50
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Делегация из города Лхасы прибыла в Элисту.

Делегация из города Лхасы прибыла в Элисту.

По доброй традиции в преддверии Дня города Администрация Элисты приглашает гостей муниципальных органов городов-побратимов.

Делегацию из города Лхаса Тибетского автономного района Китайской Народной Республики встретили в Элистинском аэропорту временно исполняющий полномочия главы Администрации города Элисты Алдар Лиджиков и председатель Элистинского городского Собрания Максим Сорокин.

В этом году исполняется 20 лет со дня формирования дружеских отношений между Лхасой и Элистой. Столь продолжительные и теплые связи способствуют не только культурному, но и профессиональному опыту.

В дни празднования Дня города делегация во главе с директором департамента маркетинга Горкома партии Ван Хуэй проведет в нашем городе.

Фото: Алдар Лиджиков

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