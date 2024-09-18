20 сентября, 12:21
 22 °C
103,25
92,7
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 сентября, 10:00
НовостиСобытие

В Казанский кафедральный собор Элисты доставили частицу Плата Пресвятой Богородицы. Принесение христианской святыни приурочено к празднику Рождества Божьей матери и Дню города.

Считается, что в ночь Рождения Богомладенца Иисуса, на Деве Марии было покрывало для головы и плеч, и в этот плат она и Иосиф Обручник завернули новорожденное Дитя. Святыня дошла до нас стараниями многих поколений христиан.

Подлинность этой и некоторых других реликвий в ХХ веке была установлена настолько точно, насколько это возможно с учетом поправки на давность событий и при помощи современных технологий.

В течение двух недель святыня будет находиться в храмах Элисты, а затем побывает в Лагани и Городовиковске, сообщили в Элистинской и Калмыцкой епархии.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия