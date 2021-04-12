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2 мая, 16:29
НовостиОбразование

Важная информация для абитуриентов

Важная информация для абитуриентов

 Дополнительный день для написания итогового сочинения переносится с 5 на 12 мая. Это связано с тем, что впереди нерабочие дни. Напомним, эта запасная дата поможет получить допуск к ЕГЭ тем, кто не справился с заданием в основной срок, и тем, кто не явился на итоговое сочинение или не завершил его по уважительным причинам. Есть еще один дополнительный день – 19 мая. Можно использовать выходные для того, чтобы тщательно подготовиться. Ведь на кону – поступление в ВУЗ.

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