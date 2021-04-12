Длинные выходные – прекрасный повод сходить в кино

Ко Дню Победы в широкий прокат вышла военная драма о легендарном советском летчике Михаиле Девятаеве, снятая при поддержке телеканала «Россия». Картина Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова – это история героизма защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Калмыцкие зрители уже оценили новинку.

Артист Республиканского русского театра драмы и комедии Артем Якомаскин приехал из Мордовии. Несмотря на то, что времени на досуг не так много, пропустить фильм о знаменитом земляке – Михаиле Девятаеве не смог, признается молодой человек. Конечно, он не раз слышал и читал о подвиге летчика и дождался киноверсии.

В зрительном зале и старшее поколение, и молодежь, многие признались, что выросли на советских фильмах о войне. Для них - это еще одно напоминание о подвигах героев в самой кровопролитной войне. Это история о том, какой ценой была добыта Великая Победа. Поэтому ее должен увидеть каждый.

Время действия сюжета – лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг не сдается. Летчик Михаил Девятаев попадает в плен. В этот момент его ставят перед выбором – либо он будет сражаться на стороне врага, либо ему суждено погибнуть в концлагере. Но герой решил пойти другим путем. Однако, совершить побег с засекреченного острова в Балтийском море, где идут испытания немецких ракет, задача не простая. Но, все же, ему это удалось.

По словам сотрудников кинотеатра, захватывающая история, основанная на реальных событиях, в свое время поразивших весь мир, завоюет сердца многих зрителей.

В картине переплетается удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. О Михаиле Девятаеве снято более 30 документальных фильмов. Но художественный представлен впервые.