«Спасибо деду за Победу!»

Сборник песен, стихов, известных монологов, рассказов подготовили артисты Русского театра драмы и комедии к 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Автор постановки, ведущий артист Русского театра драмы и комедии Василий Лодянов. По его словам, он ее посвятил, прежде всего, своему деду Алексею Арсеньевичу Галкину 1926 года рождения. Он молодым был призван в армию и прошел всю войну.

Эту постановку зрители могут увидеть 6 и 7 мая на сцене Национального драматического театра имени Басангова. А известные песни «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь» – зрители смогут подпевать в унисон с артистами.