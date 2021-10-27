В Калмыкии запустили проект по производству рисовой крупы

Местная компания одна из первых воспользовалась льготным финансированием, которое стало возможным, благодаря поддержке Фонда развития региона. Теперь предприятие планирует увеличить мощность переработки до 500 тонн риса-сырца в месяц. Наш корреспондент Зоя Бармагнанова сегодня побывала на производстве.

На шлифовальных станках и получают муку для откорма скота, сечку трех видов, рисовую муку и «белое золото».

«Оборудованию уже почти 20 лет, но работает без перебоев», - говорит технолог Эдуард Басанов. Процесс трудоемкий. Сырье сначала прогоняется через сепараторы. Чтобы обработать рис до привычного белоснежного состояния, коричневую оболочку мягко шлифуют. Охотно приобретают и рисовые отруби - отличное корм для скота и птицы, содержащий крахмал, белок, жир, витамины, фосфорсодержащие вещества, а также фитин и лецитин.

Сырье сюда поставляют с рисоводческого хозяйства Октябрьского района. Часть полученных средств от производства направляется на уборочную кампанию сельхозпредприятия «50 лет Октября». В этом году им удалось собрать около 8 тысяч тонн. Получили урожая больше, чем в прошлом году - почти 45 центнеров с гектара, - говорит руководитель предприятия Владимир Цыбулин. Охотно приобретают калмыцкий рис и производители детского питания.

Переработка зерна в регионе позволяет укрепить бренд калмыцкого риса далеко за пределами региона. Спросом он пользуется и в Москве. Сегодня, благодаря льготному финансированию в размере 46 миллионов рублей компания планирует увеличить мощность переработки риса-сырца до пятисот тонн в месяц. В перспективе – выход на мировой рынок. Сельскохозяйственная культура неплохо растет в засушливом регионе. Но проблема - в нехватке воды. Сглаживать ситуацию позволяют субсидии, выделяемые калмыцким рисоводам. Так, в прошлом году они получили более восьми миллионов рублей господдержки.

Всего в Калмыкии рисоводством занимаются пять хозяйств. Все они расположены в Октябрьском районе и ориентируются на, так называемый, рисово-кормовой севооборот, в процессе которого происходит поочередное выращивание риса и других культур. И именно рисовые чеки, как отмечают эксперты, позволяет поддерживать кормовую базу в засушливой зоне.