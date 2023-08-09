С 1 сентября для школьников будут проходить занятия по профориентации Россия – мои горизонты»

Школы Калмыкии вошли в перечень организаций, реализующих профориентационный минимум в этом учебном году. В них участвуют ученики 6 - 11 классов. Каждая школа самостоятельно определяет уровень реализации профминимума и приступает к его внедрению с 1 сентября этого года. Он делится на 3 уровня: базовый, средний и продвинутый. Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального Минобра науки.