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14 августа, 09:55
Новости

С 1 сентября для школьников будут проходить занятия по профориентации Россия – мои горизонты»

С 1 сентября для школьников будут проходить занятия по профориентации Россия – мои горизонты»
Школы Калмыкии вошли в перечень организаций, реализующих профориентационный минимум в этом учебном году. В них участвуют ученики 6 - 11 классов. Каждая школа самостоятельно определяет уровень реализации профминимума и приступает к его внедрению с 1 сентября этого года. Он делится на 3 уровня: базовый, средний и продвинутый. Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального Минобра науки.
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