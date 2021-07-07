С 1 августа, работавшие в 2020 году пенсионеры Калмыкии, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере

По предварительным данным регионального отделения ПФР, это коснется почти 19-ти с половиной тысяч жителей республики. Речь идет о беззаявительном перерасчете. Размер прибавки будет зависеть от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Стоимость одного коэффициента сейчас – 98 рублей 86 копеек, то есть в денежном эквиваленте прибавка составит – не более двухсот девяноста шести с половиной рублей.