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28 июля, 15:25
НовостиCOVID-19Здравоохранение

С 1 августа, работавшие в 2020 году пенсионеры Калмыкии, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере

С 1 августа, работавшие в 2020 году пенсионеры Калмыкии, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере

По предварительным данным регионального отделения ПФР, это коснется почти 19-ти с половиной тысяч жителей республики. Речь идет о беззаявительном перерасчете. Размер прибавки будет зависеть от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Стоимость одного коэффициента сейчас – 98 рублей 86 копеек, то есть в денежном эквиваленте прибавка составит – не более двухсот девяноста шести с половиной рублей.

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