Сегодня Богдан Ильзитинов выступит в полуфинале Пятой летней всероссийской Спартакиады по боксу

Она продолжается в Уфе. Противостоять представителю Калмыкии будет Дмитрий Двали из Московской области, кстати, чемпион России среди молодежи. А вот еще один воспитанник республиканской спортивной школы Эльдар Хараев проиграл в четвертьфинале и уже завершил участие. Обоих боксеров тренирует Басанг Нимгиров. Турнир собрал 125 атлетов из 33 регионов страны. Напомним, что соревнования проводятся с учетом всех санитарных требований и продолжатся до 30 июля.