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28 июля, 15:42
НовостиСпорт

Сегодня Богдан Ильзитинов выступит в полуфинале Пятой летней всероссийской Спартакиады по боксу

Сегодня Богдан Ильзитинов выступит в полуфинале Пятой летней всероссийской Спартакиады по боксу

Она продолжается в Уфе. Противостоять представителю Калмыкии будет Дмитрий Двали из Московской области, кстати, чемпион России среди молодежи. А вот еще один воспитанник республиканской спортивной школы Эльдар Хараев проиграл в четвертьфинале и уже завершил участие. Обоих боксеров тренирует Басанг Нимгиров. Турнир собрал 125 атлетов из 33 регионов страны. Напомним, что соревнования проводятся с учетом всех санитарных требований и продолжатся до 30 июля.

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