Центр цифрового образования детей «IT-КУБ. Калмыкия» открывает набор среди юных жителей Калмыкии

Разработка приложений по виртуальной и дополненной реальности или VR/AR, алгоритмика и логика, программирование на языке Python, создание роботов – всё это популярные среди подрастающего поколения технологии. Теперь их можно изучить, а главное, освоить на практике, причем бесплатно. Для регистрации необходимо заполнить анкету в шапке профиля @IT_cube08 в инстаграме и выбрать одно из шести направлений. Учреждение создано в рамках федеральной программы «Цифровая среда», это часть нацпроекта «Образования». Об этом сообщает региональное профильное ведомство.