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28 июля, 15:02
НовостиОбразование

Центр цифрового образования детей «IT-КУБ. Калмыкия» открывает набор среди юных жителей Калмыкии

Центр цифрового образования детей «IT-КУБ. Калмыкия» открывает набор среди юных жителей Калмыкии

Разработка приложений по виртуальной и дополненной реальности или VR/AR, алгоритмика и логика, программирование на языке Python, создание роботов – всё это популярные среди подрастающего поколения технологии. Теперь их можно изучить, а главное, освоить на практике, причем бесплатно. Для регистрации необходимо заполнить анкету в шапке профиля @IT_cube08 в инстаграме и выбрать одно из шести направлений. Учреждение создано в рамках федеральной программы «Цифровая среда», это часть нацпроекта «Образования». Об этом сообщает региональное профильное ведомство.

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