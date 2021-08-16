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12 октября, 10:48
НовостиCOVID-19

Вакцинация от COVID – основная тема совещания с руководителями органов власти и руководителями районов

Вакцинация от COVID – основная тема совещания с руководителями органов власти и руководителями районов

Мероприятие состоялось под председательством  Главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщила его пресс-служба.

В регионе, созданы все условия для проведения масштабной прививочной кампании. Функционируют 14 медорганизаций, 15 мобильных бригад и 72 пункта, отметил Хасиков. Но необходимо постоянно проводить работу по информированию жителей.

Глава Калмыкии обратил внимание участников на важность их личного примера. Как отмечают эксперты, вакцинация - единственный способ победить COVID-19. Эффективность подтверждается тем, что если, получив прививку, человек заразится, то болезнь проходит в лёгкой форме без осложнений.

 Бату Хасиков призвал приложить совместные усилия, чтобы одолеть коронавирус.

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