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12 октября, 10:37
НовостиОбщество

Сегодня - День кадрового работника

Сегодня - День кадрового работника

В любой, даже самой небольшой компании, есть сотрудник, отвечающий за персонал, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток,  иногда и больше, человек.  Между тем, эта дата не так уж и молода. Еще в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Постепенно служба обретала популярность и на других предприятиях.

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