Сегодня - День кадрового работника

В любой, даже самой небольшой компании, есть сотрудник, отвечающий за персонал, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, иногда и больше, человек. Между тем, эта дата не так уж и молода. Еще в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Постепенно служба обретала популярность и на других предприятиях.