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12 октября, 11:05
НовостиПамятьКультура

Яшалтинской детской художественной школе присвоено имя первой профессиональной художницы Калмыкии Пелагеи Емчегировой

Яшалтинской детской художественной школе присвоено имя первой профессиональной художницы Калмыкии Пелагеи Емчегировой

Такой подарок сделали учебному заведению к 45-летию. На торжественной линейке было отмечено, что педагоги и ученики отмечены многочисленными наградами, сама школ стала базой для развития творческих способностей и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Среди нынешних выпускников – дизайнеры, архитекторы, реставраторы, которые работают в России и за рубежом. А будущие – заверили, что постараются быть достойными легендарной художницы.

Пелагея Емчегирова также известна как мастер национального костюма. Ее творчество получило расцвет в довоенной Калмыкии.

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