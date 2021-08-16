Яшалтинской детской художественной школе присвоено имя первой профессиональной художницы Калмыкии Пелагеи Емчегировой

Такой подарок сделали учебному заведению к 45-летию. На торжественной линейке было отмечено, что педагоги и ученики отмечены многочисленными наградами, сама школ стала базой для развития творческих способностей и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Среди нынешних выпускников – дизайнеры, архитекторы, реставраторы, которые работают в России и за рубежом. А будущие – заверили, что постараются быть достойными легендарной художницы.

Пелагея Емчегирова также известна как мастер национального костюма. Ее творчество получило расцвет в довоенной Калмыкии.