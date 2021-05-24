Вакцинации от COVID-19 и готовность образовательных организаций к новому учебному году

Эти темы стали основными на совещании, которое провел Бату Хасиков, а участие в нем приняли члены кабинета министров, столичное руководство и главы районов.

Что касается мероприятий по прививочной кампании против коронавирусной инфекции, заместитель Министра здравоохранения Галина Динкиева проинформировала, что в регионе доля вакцинированных – 33 %, а защитный уровень коллективного иммунитета составляет – 56,2%. Бату Хасиков отметил, что примерно месяц назад сдавал анализ на антитела. Их уровень до сих пор высокий, и прививку делать пока нельзя, подчеркнул Глава Калмыкии. Но заверил, что, как только можно будет, он сразу вакцинируется и сообщит об этом.

В рамках совещания также обсудили ход подготовки к новому учебному году, заострив внимание на безопасности в образовательных учреждениях и приведении в порядок блоков питания.