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23 июня, 15:26
Новости

В Калмыкии закрыты 2 стационарных лагеря

В Калмыкии закрыты 2 стационарных лагеря

 

Это «Березка» в Городовиковском районе и «Лесная сказка» в Яшалтинском. Дети отправлены по домам. Об этом сегодня сообщили в Управлении Роспотребнадзора. Причина в том, что не все здравницы должным образом подготовились к наступившему сезону.

По словам Главного санитарного врача республики, сейчас отмечается сезонная активизация очаговых инфекций, к которым относится Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Специалисты ведомства на территории сразу двух стационарных лагерей зафиксировали наличие клещей. 

Напомним, что обработка против клещей должна проводиться на всех территориях с обильной растительностью.

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