В Калмыкии закрыты 2 стационарных лагеря

Это «Березка» в Городовиковском районе и «Лесная сказка» в Яшалтинском. Дети отправлены по домам. Об этом сегодня сообщили в Управлении Роспотребнадзора. Причина в том, что не все здравницы должным образом подготовились к наступившему сезону.

По словам Главного санитарного врача республики, сейчас отмечается сезонная активизация очаговых инфекций, к которым относится Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Специалисты ведомства на территории сразу двух стационарных лагерей зафиксировали наличие клещей.

Напомним, что обработка против клещей должна проводиться на всех территориях с обильной растительностью.