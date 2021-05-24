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23 июня, 14:21
НовостиКультура

В Калмыцком государственном театре кукол состоялся первый отбор в актерскую труппу

В Калмыцком государственном театре кукол состоялся первый отбор в актерскую труппу

Всего в нем приняли участие 15 человек, но прошли испытания только шестеро. В следующем году их планируют направить в Санкт-Петербургский институт сценических искусств, чтобы они могли получить профессиональное образование. А еще в планах – провести второй кастинг. Ведь сейчас в штате всего 5 актеров. Об этом нам рассказал главный режиссер Алексей Сарангов. У него же узнаем, какие задания выполняли претенденты. И как сам он оценивает способности новичков. Все подробности в выпусках "Вести Калмыкия"

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