В Элисте по итогам аукциона ДОМ.РФ построят многоквартирный дом

В Элисте (Республика Калмыкия) состоялся аукцион по продаже участка площадью 0,7 га. Новый собственник земли планирует построить здесь многоквартирный жилой дом.



Победитель аукциона предложил за лот 7,29 млн рублей при начальной цене в размере 3,35 млн.



"Передача инвесторам неиспользуемых федеральных участков под жилищное строительство — одно из приоритетных направлений деятельности Института развития. Это первый участок в Элисте, реализованный на торгах, под строительство многоквартирного дома. Он расположен в пятом микрорайоне столицы республики, вблизи территории Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова", — отметил директор подразделения "Реализация федерального имущества" ДОМ.РФ Николай Сарокваша.



Окружение участка представлено малоэтажными многоквартирными и частными жилыми домами. Поблизости находится автовокзал. В 300 м — остановка общественного транспорта "Общежитие КГУ № 6". Расстояние до центра города составляет около четырёх километров, до аэропорта — около 13 км. Сообщает пресс-служба АО "ДОМ.РФ".



Фото: xn--e1adnd0h.xn--d1aqf.xn--p1ai (ДОМ.РФ)