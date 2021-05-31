Калмыцкие паралимпийцы привезли домой россыпь медалей

В Ижевске завершились Всероссийские соревнования по бочча.

Турнир собрал 70 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 19 регионов нашей страны, в том числе и Паралимпийскую сборную команду России.

Наш земляк - 20-летний Мастер спорта России Очир Босхомджиев в индивидуальном зачете уверенно завоевал золотую медаль. В совместной игре со спортсменом из Нижегородской области занял III место..

Спортсменка Айса Титеева в классе ВС-5 заняла I место. Айса в паре с Савром Саранговым также заняла I место в командной игре класса ВС-5.

Айса и Савр подтвердили спортивный разряд Кандидата в мастера спорта.

Сборная Калмыкии по итогам соревнований заняла II общекомандное место. Сообщает пресс-служба регионального профильного министерства.