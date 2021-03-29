В заповеднике «Черные земли» во главе угла – забота о братьях наших меньших

А точнее – о пернатых, а еще точнее - тех, кто внесен в Красную книгу. В их числе и степные орлы, самые редкие представители этого вида. Это символы дикой природы Калмыкии. Здесь обитает четвертая часть всей российской популяции. Для них на территории федерального заказника «Сарпинский» установят высотные гнезда, а птенцов пометят передатчиками.

Специалисты рассчитывают, что такие птичьи домики позволят орлам гарантированно выращивать потомство в безопасности. Работа проводится в рамках полученных грантов. До осени будут реализованы два проекта, которые между собой тесно переплетаются, поскольку направлены на сохранение исчезающих из дикой природы степных орлов и курганников.