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14 апреля, 17:44
НовостиЭкология

В заповеднике «Черные земли» во главе угла – забота о братьях наших меньших

В заповеднике «Черные земли» во главе угла – забота о братьях наших меньших

 А точнее – о пернатых, а еще точнее - тех, кто внесен в Красную книгу. В их числе и степные орлы, самые редкие представители этого вида. Это символы дикой природы Калмыкии. Здесь обитает четвертая часть всей российской популяции. Для них на территории федерального заказника «Сарпинский» установят высотные гнезда, а птенцов пометят передатчиками. 

 Специалисты рассчитывают, что такие птичьи домики позволят орлам гарантированно выращивать потомство в безопасности. Работа проводится в рамках полученных грантов. До осени будут реализованы два проекта, которые между собой тесно переплетаются, поскольку направлены на сохранение исчезающих из дикой природы степных орлов и курганников. 

 

 

 

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