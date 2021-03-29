Праздник здоровья и физической культуры

В Элисте сегодня стартовал Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди государственных и муниципальных служащих. 11 команд подали заявки.

Под открытым небом стадиона «Восточный» собрались десятки любителей спорта. В числе первых, заявку на участие подала команда министерства социального развития, труда и занятости. Сотрудники ведомства утверждают, что всегда придерживаются здорового образа жизни. Признаются, что пройти мимо фестиваля, невозможно. Это праздник. Это – ощущение весны.

Готовы к труду и обороне даже неопытные участники, к примеру, Элвек Шонхоров. Но со спортом он давно на «ты». Потому и решил вдохновить будущих новичков своим примером. А самому – взбодриться и получить массу удовольствия.

В программе соревнований – традиционные подтягивания на перекладине, наклоны вперёд из положения стоя, прыжки и плавание. Но главное, говорят организаторы, все спортсмены настроены не просто на участие, а, как минимум, на попадание в десятку.

Калмыкия должна стать спортивной республикой. А значит – здоровой, отметил глава профильного ведомства Константин Батыров.

Завтра в программе: стрельба из пневматической винтовки, челночный бег, кросс, подсчёт результатов и торжественное закрытие фестиваля. Главная задача – в следующий раз участников должно быть в разы больше.