14 апреля, 15:42
 13 °C
90,54
75,68
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 апреля, 17:04
НовостиПроисшествия

Сотрудники регионального МЧС показали готовность к ликвидации последствий половодья

Сотрудники регионального МЧС показали готовность к ликвидации последствий половодья

Сегодня в Единую диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о подтоплении частных домовладений в результате интенсивного дождя. По тревоге были подняты все силы МЧС и других служб. Так в Калмыкии проходят трехдневные всероссийские крупномасштабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По легенде, из-за половодья жители частных домов, оказались отрезаны от внешнего мира. А это - более четырехсот жилых объектов и дошкольное учреждение. Они сразу же были отключены от энерго - и газоснабжения. Свыше двух тысяч человек эвакуировали в безопасные районы. Все происходящее транслировалось на мониторах. За событиями внимательно следили в оперативном штабе.

Еще один случай наводнения в Калмыкии был и в 1995 году. Тогда в период весеннего половодья в Лагани сотни людей остались без жилья. При чрезвычайной ситуации в паводкоопасный период всем службам необходимо работать слажено. Потому ежегодно большое внимание уделяется именно практическим действиям по ликвидации последствий ЧС.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия