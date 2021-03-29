Сотрудники регионального МЧС показали готовность к ликвидации последствий половодья

Сегодня в Единую диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о подтоплении частных домовладений в результате интенсивного дождя. По тревоге были подняты все силы МЧС и других служб. Так в Калмыкии проходят трехдневные всероссийские крупномасштабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По легенде, из-за половодья жители частных домов, оказались отрезаны от внешнего мира. А это - более четырехсот жилых объектов и дошкольное учреждение. Они сразу же были отключены от энерго - и газоснабжения. Свыше двух тысяч человек эвакуировали в безопасные районы. Все происходящее транслировалось на мониторах. За событиями внимательно следили в оперативном штабе.

Еще один случай наводнения в Калмыкии был и в 1995 году. Тогда в период весеннего половодья в Лагани сотни людей остались без жилья. При чрезвычайной ситуации в паводкоопасный период всем службам необходимо работать слажено. Потому ежегодно большое внимание уделяется именно практическим действиям по ликвидации последствий ЧС.