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10 апреля, 14:45
Новости

В заповеднике "Черные земли" открылся экологический маршрут "Тюльпаны Маныча"

В заповеднике "Черные земли" открылся экологический маршрут "Тюльпаны Маныча"

Экскурсия началась с водной переправы на остров "Пятисотка". Как сообщает телеграм-канал она была организована с полуострова близ посёлка Манычский Яшалтинского района, вытянутого в сторону острова тюльпанов и заняла около 10 минут.

После высадки - пеший маршрут по тропе вдоль обширных полей цветущих тюльпанов. Эти степные красавцы на острове считаются самыми крупными в долине Маныча.

Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"

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