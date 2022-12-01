10 апреля, 14:45
В заповеднике "Черные земли" открылся экологический маршрут "Тюльпаны Маныча"
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Экскурсия началась с водной переправы на остров "Пятисотка". Как сообщает телеграм-канал она была организована с полуострова близ посёлка Манычский Яшалтинского района, вытянутого в сторону острова тюльпанов и заняла около 10 минут.
Экскурсия началась с водной переправы на остров "Пятисотка". Как сообщает телеграм-канал она была организована с полуострова близ посёлка Манычский Яшалтинского района, вытянутого в сторону острова тюльпанов и заняла около 10 минут.
После высадки - пеший маршрут по тропе вдоль обширных полей цветущих тюльпанов. Эти степные красавцы на острове считаются самыми крупными в долине Маныча.
Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"