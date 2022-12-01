10 апреля, 14:13
В Калмыкии ведется подготовка свыше 90 оздоровительных учреждений для более 7 тысяч детей
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Это и лагеря дневного пребывания, и оздоровительные. Предстоящую летнюю кампанию обсудили на коллегии регионального Министерства образования и науки с участием руководителей муниципальных органов управления образованием, подведомственных учреждений и специалистов ведомства. Как отметила профильный министр Булган Ангирова, вопрос на контроле.
Это и лагеря дневного пребывания, и оздоровительные. Предстоящую летнюю кампанию обсудили на коллегии регионального Министерства образования и науки с участием руководителей муниципальных органов управления образованием, подведомственных учреждений и специалистов ведомства. Как отметила профильный министр Булган Ангирова, вопрос на контроле.
На совещании рассмотрели одну из ключевых тем — реализацию мероприятий плана Года педагога и наставника. Как было отмечено, вся деятельность будет направлена на повышение престижа профессии учителя.