В Калмыкии ведется подготовка свыше 90 оздоровительных учреждений для более 7 тысяч детей

Это и лагеря дневного пребывания, и оздоровительные. Предстоящую летнюю кампанию обсудили на коллегии регионального Министерства образования и науки с участием руководителей муниципальных органов управления образованием, подведомственных учреждений и специалистов ведомства. Как отметила профильный министр Булган Ангирова, вопрос на контроле.



На совещании рассмотрели одну из ключевых тем — реализацию мероприятий плана Года педагога и наставника. Как было отмечено, вся деятельность будет направлена на повышение престижа профессии учителя.