Соревнования по настольному теннису выявило лучшую команду Калмыкии

Это сборная энергетической компании. Михаил Цутаев и Сергей Очиров показали высокий уровень мастерства. Второе место заняла команда "Счастливый берег" из Цаган-Амана. Бронзовые медали завоевали представители Кетченеровского района. Всех их наградили медалями, денежными призами и подарками. Всего за звание сильнейших сражались 27 команд.



Сколько радости вызывала у каждого игрока успешная подача теннисного шара. Победители будут представлять честь республики на чемпионате ЮФО. А цель состязания – популяризация этого вида спорта.