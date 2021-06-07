В заповеднике «Черные земли» снимут фильм о черном грифе

Студия «Ковчег» из Владикавказа работает над созданием научно-популярного фильма о пернатых заповедника «Черные земли»

На сайте заказника опубликовали фрагмент о черном грифе. Это самая крупная хищная птица России по размаху крыльев, который достигает 3 метров. В Калмыкию грифы прилетают весной с гор Кавказа, специально к массовому отелу сайгаков, зная, что в это время они всегда найдут себе пропитание.

Напомним, через пару дней здесь завершается подсчет степных антилоп после приема молодняка. Но специалисты заверили, что животные под пристальным наблюдением.