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29 июня, 20:06
НовостиЭкология

В заповеднике «Черные земли» снимут фильм о черном грифе

В заповеднике «Черные земли» снимут фильм о черном грифе

Студия «Ковчег» из Владикавказа работает над созданием научно-популярного фильма о пернатых заповедника «Черные земли»

 На сайте заказника опубликовали фрагмент о черном грифе. Это самая крупная хищная птица России по размаху крыльев, который достигает 3 метров. В Калмыкию грифы прилетают весной с гор Кавказа, специально к массовому отелу сайгаков, зная, что в это время они всегда найдут себе пропитание.

Напомним, через пару дней здесь завершается подсчет степных антилоп после приема молодняка. Но специалисты заверили, что животные под пристальным наблюдением.

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