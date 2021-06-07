﻿ Напиток долголетия и здоровья

Калмыкия вошла в топ-7 лучших направлений,благодаря кумысолечению. Кисломолочный напиток вывел степной регион на второе место по итогам опроса пользователей в соцсетях. Об этом сообщает один из сервисов для бронирования жилья и отдыха.

Степной регион выбрали 28% респондентов. А вопрос звучал так: куда вы посоветуете поехать для кумысолечения? Первой стала Башкирия. В списке также - Татарстан, Марий Эл, Ульяновская область, Бурятия, Алтайский край.

Надо сказать, что наши предки почитали кобылье молоко наравне с джомбой. В сквашенном виде оно служило кочевому народу пищей и утоляло жажду, придавало силы, его использовали и в лечебных целях. Например, для профилактики туберкулеза и общего укрепления организма. В процессе брожения в сырье образуются вещества, по действию похожие на антибиотики, которые активно борются с палочкой Коха.