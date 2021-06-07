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29 июня, 20:41
НовостиОбщество

Телеведущая, журналист, блогер Александра Буратаева провела мастер-класс для молодых сотрудников ГТРК «Калмыкия»

Телеведущая, журналист, блогер Александра Буратаева провела мастер-класс для молодых сотрудников ГТРК «Калмыкия»

Спустя 25 лет, известная российская ведущая вновь перешагнула порог Калмыцкого телевидения. Но, уже с другой миссией. Она провела первый мастер-класс для сотрудников нашей телерадиокомпании. В течение нескольких дней Александра Буратаева будет делиться опытом и секретами ведения эфира. Именно в этих стенах началась ее творческая деятельность. Она призналась, что работа на телевидении – это не только отличная школа жизни, но и перспективы трудоустройства.

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