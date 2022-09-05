В западных районах Калмыкии прошли практические учения по ликвидации очагов особо опасных болезней животных

В тренировке были задействованы ветслужбы Городовиковского, Яшалтинского и Приютненского районов.

Специалисты Городовиковской ветстанции отработали действия по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней, а их Яшалтинские коллеги тренировались в ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц. Ветспециалисты Приютненской РСББЖ оказывали помощь обеим группам.

В практических учениях также были задействованы пожарные, полиция, медработники, а также представители региональных управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора, местных районных и сельских муниципальных образований.

Фото из телеграм-канала Управления ветеринарии РК.