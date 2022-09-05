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25 сентября, 09:18
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Впервые в Калмыкии - организаторы крупнейшего российского литературного конкурса проведут встречи и мастер-классы

Впервые в Калмыкии - организаторы крупнейшего российского литературного конкурса проведут встречи и мастер-классы

Как сообщает правительство республики, 28 и 29 сентября в Элисте пройдут мероприятия с участием организаторов Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру".

Этот Всероссийский конкурс проводится в стране уже более 10 лет. Его цель – представить обществу новую интересную русскоязычную литературу для подростков, сделать произведения доступными читателю независимо от географии. Помимо приема работ, авторы и эксперты посещают города России и мира с просветительской программой.

В рамках визита в Калмыкию организаторы конкурса проведут встречи и мастер-классы в Элисте.

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