200 жителей Калмыкии получают бесплатное обучение в рамках национального проекта "Демография"

Из них 88 человек уже получили новые профессиональные компетенции. В числе самых популярных профессий среди жителей Калмыкии: бухгалтер, повар, медсестра, менеджер маркетплейсов, педагог, тьютор, соцработник и интернет-маркетолог.

Напомним, что жителям республики, желающим сменить сферу деятельности, необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства – там специалисты могут подобрать для них бесплатные курсы.