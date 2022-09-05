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24 сентября, 09:12
НовостиОбразование

200 жителей Калмыкии получают бесплатное обучение в рамках национального проекта "Демография"

200 жителей Калмыкии получают бесплатное обучение в рамках национального проекта "Демография"

Из них 88 человек уже получили новые профессиональные компетенции. В числе самых популярных профессий среди жителей Калмыкии: бухгалтер, повар, медсестра, менеджер маркетплейсов, педагог, тьютор, соцработник и интернет-маркетолог.

Напомним, что жителям республики, желающим сменить сферу деятельности, необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства – там специалисты могут подобрать для них бесплатные курсы.

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