В Зале заседаний Правительства провели совещание с участием Главы региона Бату Хасикова и министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова

На нём обсудили вопросы по лесовосстановлению и социально-экономическому развитию республики. В рамках рабочей поездки федеральный министр с утра уже посетил ряд объектов. В частности, канализационные очистные сооружения, реконструкция которых началась в мае прошлого года.

Напомним, что первая очередь объекта в эксплуатацию была сдана в 1979 году, а вторая в 1983. За это время его конструкции морально и физически устарели. Общий технологический износ составил более 85 процентов. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики ведется модернизация объектов водоотведения с применением перспективных технологий.

Об этом Александру Козлову рассказали представители подрядной организации и профильный министр Виктория Мангутова. Она рассказала, что для завершения работ необходимы дополнительные средства.

На сегодняшний день основная часть работ выполнена на 95 процентов. Ведется монтаж стен и перекрытий. Закуплено оборудование.

Также федеральный министр побывал на территории Троицкого участкового лесничества, что находится в 10-ти километрах от Элисты. Там на 19-ти гектарах высажены деревья, а это в основном вяз. Это уникальный пример того, как в условиях полупустыни можно выращивать зеленые культуры. Говорили на встрече и о том, что лесное хозяйство нуждается в особом подходе и финансовой помощи. Ведь стоит задача, как можно больше охватить посадками территории региона. В наших жестких климатических условиях легкие республики скорее выполняют защитные функции.