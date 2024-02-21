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26 февраля, 14:00
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По доступности бензина Калмыкия – в числе регионов-аутсайдеров

По доступности бензина Калмыкия – в числе регионов-аутсайдеров

В рейтинге, который составил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата республика заняла 80-е место. Согласно ему, на свою среднемесячную зарплату житель Калмыкии может купить 678 литров бензина марки АИ-92. Его стоимость за год выросла на 8% и составила в январе более 51 руб. за литр. Аналогичная ситуация наблюдается в республиках Северного Кавказа.

А вот субъекты с доступным бензином – это Москва, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа. На свои среднемесячные зарплаты местные жители могут приобрести более 2000 литров этого топлива.

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